  • 10 августа 202510.08.2025воскресенье
  • USD79,7796
    EUR92,8800
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер восточный

15 тюменцев претендуют на победу в конкурсе "Лидеры строительной отрасли"

Общество, 13:12 10 августа 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На победу в конкурсе управленцев "Лидеры строительной отрасли" претендуют 15 финалистов из Тюменской области. Это сотрудники строительных и девелоперских компаний.

В числе финалистов из Тюменской области: директор ГБУ ТО "Дирекция коммунально-хозяйственного строительства" Андрей Хан, начальник отдела транспортно-технического управления АО "Мостострой-11" Николай Асафов, начальник отдела инженерной подготовки филиала АО "Мостострой-11" ТФ "Мостоотряд-15" Иван Бродач, директор филиала АО "Мостострой-11" "Строительное управление" Иван Худяков, заместитель генерального директора по развитию продуктов ООО "МСтрой" Иван Балацан, главный бухгалтер ООО "РИК" Анна Франк, главный энергетик ООО ГК "Баланс Девелопмент" Вадим Шалимов и другие.

Всего в финале участвуют 250 человек. Победителей конкурса назовут 10 августа, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# девелопмент , конкурс , строительная отрасль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 10.08.2025Термозащитные плащи для бойцов СВО шьет жительница Тобольского района
14:09 10.08.2025Короткое замыкание стало причиной пожара в СТ "Автоприбор" в Тюмени
13:47 10.08.2025С традициями северных народов познакомит выставка в тюменском музее
13:12 10.08.202515 тюменцев претендуют на победу в конкурсе "Лидеры строительной отрасли"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора