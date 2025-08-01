15 тюменцев претендуют на победу в конкурсе "Лидеры строительной отрасли"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На победу в конкурсе управленцев "Лидеры строительной отрасли" претендуют 15 финалистов из Тюменской области. Это сотрудники строительных и девелоперских компаний.

В числе финалистов из Тюменской области: директор ГБУ ТО "Дирекция коммунально-хозяйственного строительства" Андрей Хан, начальник отдела транспортно-технического управления АО "Мостострой-11" Николай Асафов, начальник отдела инженерной подготовки филиала АО "Мостострой-11" ТФ "Мостоотряд-15" Иван Бродач, директор филиала АО "Мостострой-11" "Строительное управление" Иван Худяков, заместитель генерального директора по развитию продуктов ООО "МСтрой" Иван Балацан, главный бухгалтер ООО "РИК" Анна Франк, главный энергетик ООО ГК "Баланс Девелопмент" Вадим Шалимов и другие.

Всего в финале участвуют 250 человек. Победителей конкурса назовут 10 августа, сообщает инфоцентр регионального правительства.