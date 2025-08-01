  • 10 августа 202510.08.2025воскресенье
Закрытие фестиваля "ЭтноЛето" состоится в Тюмени 16 августа

Общество, 19:32 10 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Закрытие областного фестиваля национального творчества "ЭтноЛето" состоится в Тюмени 16 августа. Яркое событие пройдет с 16 до 19 часов в сквере "Школьный", сообщает областной департамент культуры.

Горожан и гостей города ждут погружение в историю и культуру родного края, мастер-классы по народным ремёслам, национальные танцы и традиции, выступления творческих коллективов региона. Финалом вечера станет хоровод дружбы, в котором вместе с артистами поучаствуют гости праздника.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 0+

