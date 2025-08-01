  • 11 августа 202511.08.2025понедельник
Тюменцы предпочитают оплачивать услуги ЖКХ онлайн

Экономика, 13:03 11 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 тыс. человек используют сервис "Личный кабинет" в АО ТРИЦ. Каждый год количество пользователей увеличивается примерно на 10 %, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

Тюменский расчётно-информационный центр поделился результатами цифровизации своих сервисов. Передача показаний счётчиков в 85 % случаев происходит без участия оператора, лишь оставшиеся 15 % передают данные лично или по телефону.

В 2024 году более 90 % всех платежей за жилищно-коммунальные услуги проведены онлайн, без участия кассира. Потребители оплачивают услуги в несколько кликов, не тратя время на очереди и походы в абонентские пункты.

"Удобные онлайн-сервисы будут продвигать. В сентябре ТРИЦ совместно с Национальной системой платёжных карт и платёжной системой "Мир" планирует запустить новый кешбэк при оплате ЖКУ", - поделились в ведомстве.

# департамент ЖКХ , ЖКХ , тарифы , услуги

