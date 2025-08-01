Тюменский фильм "Пылающий горизонт" покажут на фестивале Original+Doc в Москве

| Фото: скриншоты из фильма "Пылающий горизонт" | Фото: скриншоты из фильма "Пылающий горизонт"

Тюменский документально-игровой фильм "Пылающий горизонт" вошел в конкурсную программу III Фестиваля документального контента стриминговых платформ Original+Doc. Его покажут в Москве с 23 по 26 августа.

"После форума регионального кинематографа "Новый вектор", где мы взяли одно из призовых мест, нашим проектом заинтересовались Wink, Okko, Premier. Были длительные переговоры с платформами, где по итогу мы выбрали предложение Premier. Это крутой кейс для регионального кино, так как это четвертый док, снятый тюменской командой, который будет на платформе. Теперь мы представлены на крупнейшем фестивале Original+Doc. Это хороший старт для проекта и нас как его авторов, а также для бренда тюменского кино, потому что большинство других проектов здесь – это производство федеральных продакшнов", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" режиссер ленты Дмитрий Колобов.

Работа над картиной началась в конце 2023 года. Режиссерами выступили Алексей Южаков и Дмитрий Колобов. Главными героями игровой части фильма стали Владимир Вдовиченков, Леонид Громов, Янина Студилина. Съемки с актерами проходили отдельно в Москве. Тема "Пылающего горизонта" – борьба с лесными пожарами в Тюменской области летом 2023 года и их последствиям. Фильм рассказывает не только о работе профильных организаций, но и о простых людях – добровольцах, которые присоединились к тушению пожаров. Как отмечает автор, главная мысль ленты именно в единении людей перед стихией.

Еще одна часть кино посвящена профилактике: какие меры принимает регион перед пожароопасным сезоном, какая служба за что отвечает, правила пожарной безопасности и многое другое.

"Не всегда получалось сделать так, как мы задумали. После встречи в 2023 году начали готовиться к съемкам, познакомились со всеми службами, но в марте случился паводок. С точки зрения съемочного процесса все пришлось изменить. В это время работали с архивным материалом, которым с нами поделились жители, специальные службы и тюменские СМИ. За полтора года была проделана колоссальная работа. Мне очень нравится итоговый продукт. Думаю, у нас получился документальный блокбастер. Надеюсь, он будет тепло принят зрителями и фестивальными экспертами", - добавил Дмитрий Колобов.

Сейчас команда ведет работу над постером и трейлером, чтобы в ближайшее время начать промо-кампанию совместно с фестивалем Original+Doc и платформой Premier.

Посмотреть фильм зрители смогут в онлайн-кинотеатре Premier в конце года. Также в планах до этого времени поучаствовать в других крупных международных и всероссийских фестивалях. Кроме этого, создатели документального кино хотели бы провести премьеру и в Тюмени, но пока сосредоточены на подготовке к показу в Москве.

Следить за проектом можно в Telegram-канале "Станция Документальная".

Виктория Макарова