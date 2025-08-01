В Ишиме завершают масштабную модернизацию интернет-инфраструктуры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Завершающий этап масштабной модернизации интернет-инфраструктуры стартовал в Ишиме. С начала 2024 года специалисты "Ростелекома" смонтировали в городе более 75 км оптики и заменили больше 800 устаревших опор связи на новые железобетонные.

Волоконно-оптический кабель позволит ишимцам пользоваться качественным интернетом, подключить домашнее облачное видеонаблюдение, а также смотреть в видеосервисе Wink до 300 телеканалов, фильмы, сериалы, мультфильмы, концерты и другой контент.

В Ишиме "Ростелеком" применяет технологию "оптика в квартиру", которая гарантирует высокую пропускную способность каналов связи, адаптируя сети под растущие потребности пользователей. Инновационная технология предполагает заведение оптоволоконного кабеля в квартиру или дом абонента для гарантии высокой скорости передачи данных.

В планах "Ростелекома" до конца 2025 года — расширение зоны покрытия оптическими линиями связи, чтобы как можно больше ишимцев получили возможность подключить высокоскоростной интернет.

"Цифровые технологии стимулируют прогресс в регионах. Ишим, как крупный город с населением свыше 60 тысяч человек, — не исключение. Быстрый интернет открывает возможности для дистанционного обучения, удаленной работы и реализации бизнес-идей через онлайн-платформы", - считает глава Ишима Фёдор Шишкин.