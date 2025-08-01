Плетение масксетей и мастер-классы организуют в социальных гостиных в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия для участников СВО и членов их семей организуют в социальных гостиных в Тюмени. Они работают на базе учреждений спорта и молодежной политики.

Так, 15 августа в центре развития творчества детей и юношества "Бригантина" (ул. Солнечный проезд, 6/1) будет работать художественная гостиная "Фанта зона". Начало в 15 часов. Возрастное ограничение: 6+

В клубе детского творчества им. А.М. Кижеватова (ул. Мельничная, 1) в будние дни продолжается плетение маскировочных сетей. Присоединиться и внести свой вклад могут все желающие. Масксети активисты плетут ежедневно с 11 часов, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.