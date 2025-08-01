  • 11 августа 202511.08.2025понедельник
Масштабный рейд по безопасности детей-пассажиров проходит в Тюмени

Общество, 18:18 11 августа 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Широкомасштабный рейд по безопасности детей-пассажиров проходит у поликлиник и детских садов в Тюмени 11 августа, сообщает региональная Госпитализация.

39-летний водитель "ВАЗ 2111" перевозил своего месячного сына без автолюльки. Ребенок находился на руках у матери, на заднем пассажирском сиденье.

Отец пояснил, что им от дома до поликлиники буквально две минуты езды. Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

“Неважно, на какие расстояния перевозится ребенок в автомобиле, в любой, даже самой короткой поездке он должен быть в детском удерживающем устройстве”, – заключили в ГАИ.

# безопасность , Госавтоинспекция Тюменской области

