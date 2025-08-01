В Тюмени на улице Демьяна Бедного заменили аварийный участок водопроводных сетей

Аварийный участок водопроводных сетей протяженностью 395 метров на улице Демьяна Бедного от Инженерной до Депутатской заменили в Тюмени. Вместо старых чугунных труб диаметром 300 мм проложены новые коммуникации из современных полимерных материалов диаметром 315 мм, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Для повышения надежности водоснабжения специалисты предприятия установили 12 единиц запорной арматуры диаметром 300 и 100 мм.

"Перед подключением мы выполняем промывку и дезинфекцию трубопровода, чтобы обеспечить безопасность для жителей. Также проводим опрессовки – испытания на прочность, чтобы убедиться в надежности обновленной системы. Основные этапы работ проводились без ограничения водоснабжения, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Чугунные водопроводы уже отслужили свой век и подвержены аварийным повреждениям. Новые трубы обеспечат защиту ресурса от вторичного загрязнения, повысят качество водоснабжения и прослужат еще минимум 50 лет", — сообщил начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Владимир Шааб.

12 августа специалисты переключают первый участок водопровода – от улицы Инженерной до Демьяна Бедного, 98 к2. Второй этап переключения запланирован на 15 августа: к обновленной системе подключат участок от Демьяна Бедного, 98 до улицы Депутатской.