В Тюмени полторы тысячи школьников узнали о ЗОЖ с помощью интерактивных игр

Общество, 17:12 13 августа 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

1,5 тыс. школьников Тюмени стали участниками мероприятий, организуемых региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактики. Они были посвящены полезным привычка и формированию здорового образа жизни, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

В летний период для ребят из летних школьных лагерей провели серию занятий в формате интерактивной игры. Дети не просто слушали, а участвовали в увлекательных активностях.

"Ребята узнали, какие продукты полезны, а какие — стоит ограничить, как составить полезный рацион, почему уход за собой — это залог здоровья и хорошего настроения. Более 1500 школьников приняли участие в летней кампании и получили полезные знания, которые смогут применять каждый день", - отметили организаторы.

