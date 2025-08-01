  • 14 августа 202514.08.2025четверг
Пять точек незаконной торговли закрыли в Тюмени с начала августа

Общество, 10:45 14 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три рейда по выявлению мест несанкционированной уличной торговли провели специалисты городского департамента потребительского рынка в Тюмени с 1 по 12 августа.

В итоге выявлено пять точек: на ул. Пермякова, 56, ул. Газовиков, 65, ул. Василия Подшибякина, 12, в сквере Вьюжный и на Сказочном бульваре. Это не только продажа продовольственной продукции и трикотажа, но и прокат детских электромобилей и батутов.

На нерадивых продавцов составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, изъято 42 кг продуктов без документов и 22 трикотажных изделия, сообщает городская администрация.

# незаконная торговля

