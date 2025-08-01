В Тюменском медуниверситете провели ремонт и реконструкцию корпусов

Полностью заменили электропроводку, реставрировали зону с Гиппократом, отремонтировали стены и напольное покрытие в первом корпусе Тюменского медицинского университета. В холле установили новую мебель.

"В тамбуре в ближайшее время установят удобные полки для обуви студентов. В гардеробе корпуса введена автоматическая система хранения с автоматизированным конвейером для одежды — теперь более 1200 студентов смогут оставить уличную одежду в холодное время года быстро и удобно. Кроме того, капитально отремонтированы класс тестирования и помещение, которое вскоре станет новым студенческим офисом, обеспечивая комфортные условия для учебы и административных нужд", - рассказали в вузе.

Идет ремонт комплекса зданий по ул. Новой, в одном из них будет размещен Симуляционный центр, ряд кафедр и учебные аудитории. Сдача объекта запланирована осенью.

В общежитии №1 будет проведена замена электромонтажного оборудования, а в общежитии №4 идет подготовка к ремонту одного из жилых этажей, который планируется завершить к концу 2025 года. В хостеле "Уютный" заменены канализационные трубы.

"Поделюсь планами и на аудиторный корпус – в будущем планируется создать на его базе университетский конгресс-холл, а пока, к началу учебного года постараемся отремонтировать крыльцо. Тюменский медицинский университет — это место притяжения талантливых молодых людей, мечтающих стать профессионалами в области здравоохранения, и обновленные корпуса станут еще одним шагом навстречу их будущему успеху", - рассказал ректор ТМУ Иван Петров.