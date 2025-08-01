  • 14 августа 202514.08.2025четверг
  • USD79,6032
    EUR93,3875
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер северный

В Тюменском медуниверситете провели ремонт и реконструкцию корпусов

Общество, 11:29 14 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полностью заменили электропроводку, реставрировали зону с Гиппократом, отремонтировали стены и напольное покрытие в первом корпусе Тюменского медицинского университета. В холле установили новую мебель.

"В тамбуре в ближайшее время установят удобные полки для обуви студентов. В гардеробе корпуса введена автоматическая система хранения с автоматизированным конвейером для одежды — теперь более 1200 студентов смогут оставить уличную одежду в холодное время года быстро и удобно. Кроме того, капитально отремонтированы класс тестирования и помещение, которое вскоре станет новым студенческим офисом, обеспечивая комфортные условия для учебы и административных нужд", - рассказали в вузе.

Идет ремонт комплекса зданий по ул. Новой, в одном из них будет размещен Симуляционный центр, ряд кафедр и учебные аудитории. Сдача объекта запланирована осенью.

В общежитии №1 будет проведена замена электромонтажного оборудования, а в общежитии №4 идет подготовка к ремонту одного из жилых этажей, который планируется завершить к концу 2025 года. В хостеле "Уютный" заменены канализационные трубы.

"Поделюсь планами и на аудиторный корпус – в будущем планируется создать на его базе университетский конгресс-холл, а пока, к началу учебного года постараемся отремонтировать крыльцо. Тюменский медицинский университет — это место притяжения талантливых молодых людей, мечтающих стать профессионалами в области здравоохранения, и обновленные корпуса станут еще одним шагом навстречу их будущему успеху", - рассказал ректор ТМУ Иван Петров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:24 14.08.2025Тюменцам разрешили купаться в одиннадцати зонах отдыха
11:51 14.08.2025В День российского флага тюменцев приглашают на встречу "Патриоты Урала"
11:40 14.08.2025Одну из улиц Тюмени назовут именем бойца СВО Дмитрия Семенова
11:29 14.08.2025В Тюменском медуниверситете провели ремонт и реконструкцию корпусов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора