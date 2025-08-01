Фестиваль здоровья развернется в Тобольске 16 августа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Здоровый город" пройдет на территории мультицентра "Моя территория" в Тобольске 16 августа. Помимо развлекательной программы гости смогут пройти обследования у квалифицированных специалистов, сообщает инфоцентр областного правительства.

На площадке развернутся сразу несколько палаток здоровья. Здесь тоболяки могут сдать кровь на ВИЧ, измерить артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, пройти экспресс-ЭКГ на кардиокресле, дерматоскопию, попробовать кислородный коктейль. Рядом специалисты Тобольского регионального отделения "Российский Красный Крест" обучат всех желающих навыкам оказания первой помощи.

Лучшее лечение - это профилактика и активный образ жизни, напоминают врачи. Поэтому в рамках фестиваля пройдут танцевальная зарядка, мастер-классы, мемо-викторина. Для детей будет работать площадка с аниматорами, аквагримом и воздушными шарами.

Начало фестиваля в 13 часов. Возрастное ограничение: 0+. Подробная программа здесь.