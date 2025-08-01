  • 15 августа 202515.08.2025пятница
  • USD79,7653
    EUR93,0588
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер западный

Фестиваль здоровья развернется в Тобольске 16 августа

Общество, 08:14 15 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Здоровый город" пройдет на территории мультицентра "Моя территория" в Тобольске 16 августа. Помимо развлекательной программы гости смогут пройти обследования у квалифицированных специалистов, сообщает инфоцентр областного правительства.

На площадке развернутся сразу несколько палаток здоровья. Здесь тоболяки могут сдать кровь на ВИЧ, измерить артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, пройти экспресс-ЭКГ на кардиокресле, дерматоскопию, попробовать кислородный коктейль. Рядом специалисты Тобольского регионального отделения "Российский Красный Крест" обучат всех желающих навыкам оказания первой помощи.

Лучшее лечение - это профилактика и активный образ жизни, напоминают врачи. Поэтому в рамках фестиваля пройдут танцевальная зарядка, мастер-классы, мемо-викторина. Для детей будет работать площадка с аниматорами, аквагримом и воздушными шарами.

Начало фестиваля в 13 часов. Возрастное ограничение: 0+. Подробная программа здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здоровье , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:19 15.08.2025Тюменских предпринимателей приглашают на международную выставку в Шанхай
08:57 15.08.2025Осенний фестиваль пройдет в Тюменской слободе в последние выходные лета
08:28 15.08.2025На экскурсии и песни под гитару приглашают тюменцев в День археолога
08:14 15.08.2025Фестиваль здоровья развернется в Тобольске 16 августа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора