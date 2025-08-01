Тюменцев предупредили о мошенниках, предлагающих оформить налоговый вычет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мошенники под видом звонка из налоговой для оформления налогового вычета пытаются получить коды от сервисов россиян, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Гражданам звонят от имени ФНС или соцслужбы, и сообщают о положенном вычете, например, за обучение. "Для "оформления" мошенники убеждают граждан сообщить код из SMS, а получив желаемое, переходят ко второму этапу схемы и звонят от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных организаций", – отмечено в сообщении.

Так жительница Алтая, следуя по инструкции злоумышленников, установила на телефон приложение и с его помощью внесла взятые в кредит денежные средства в размере 350 тыс. рублей. По данному факту возбудили дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Полицейские призывают граждан к максимальной бдительности при общении с незнакомцами. Не стоит выполнять никаких действий под их диктовку и никому не сообщайте личные данные и коды из смс.

Достоверную информация о всех возможных налоговых вычетах можно получить на официальном сайте ФНС России, личном кабинете налогоплательщика, или в инспекции ФНС или МФЦ.