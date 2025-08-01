Осенний фестиваль пройдет в Тюменской слободе в последние выходные лета

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Осень в Тюменской Слободе" пройдет в Сквере Вьюжный (ул. Вьюжная, 4) 31 августа. Мероприятие стартует в 16 часов с анимационной игровой программы, шоу мыльных пузырей и бесплатным аквагримом для детей, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

В 17 часов начнется концертная программа с выступлениями местных творческих коллективов. Для жителей и гостей микрорайона выступят воспитанники музыкальных учреждений, студий воздушной гимнастики и танцевальные коллективы. Также состоится торжественное подведение итогов проекта "АртПлощадка "Творчество на 360".

В ходе фестиваля будут работать интерактивные площадки с мастер-классами. Все желающие смогут попробовать себя в игре в го, вайцзы и бадук "Линия жизни", позаниматься английским языком, создать своего робота и научиться азам балета. Гостей ждет квест и выставка творческих работ участников проекта. В 19 часов начнется мастер-класс по историческим и социальным танцам от профессионалов.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+