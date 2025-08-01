В Тюменской области каждый четвертый соискатель в рабочих профессиях – новичок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новичком в рабочих профессиях является каждый четвертый соискатель из Тюменской области. В прошедшие с начала года шесть месяцев 28 % всех резюме принадлежали кандидатам без опыта работы.

По данным "Авто работы", молодые специалисты чаще выбирают профессии, где можно быстро начать работать без длительного обучения. Так, за год число резюме от комплектовщиков без опыта выросло почти в три раза. В среднем они хотят зарабатывать 50 тыс. рублей в месяц. Наибольший прирост зафиксирован среди начинающих водителей-экспедиторов – плюс 143 %, ожидаемый ими уровень зарплаты составил 90 тыс. рублей при полной занятости.

"Мы видим явный тренд на омоложение сегмента рабочих профессий — на долю кандидатов от 14 до 24 лет приходится 21 процент всех размещенных резюме по России. В ответ бизнес все чаще предлагает позиции с обучением на месте — в первой половине текущего года число таких предложений выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выгодно обеим сторонам: работодатели быстрее закрывают вакансии, а сотрудники получают навыки под конкретные задачи компании", — прокомментировал директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито работы" Андрей Кучеренков.

Соискатели с опытом от одного до трех лет составили 6 % от общего объема резюме. Заметный прирост зафиксирован среди разнорабочих и водителей легковых автомобилей – по 17 %. На этих позициях соискатели указывают зарплатные ожидания в от 60 тыс. до 90 тыс. рублей за месяц.

Кандидаты с опытом более трех лет формируют 16 % от всех резюме. Среди них наибольшая группа – это водители и электромонтажники. Требования к зарплатам у них выше – от 90 тыс. до 100 тыс. рублей.