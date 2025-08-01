  • 15 августа 202515.08.2025пятница
  • USD79,7653
    EUR93,0588
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер северо-западный

В Тюменской области пройдут массовые рейды "Нетрезвый водитель"

Общество, 18:33 15 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Массовые рейды "Нетрезвый водитель", направленные на противодействие пьяному вождению, пройдут в Тюменской области в выходные дни.

“Госавтоинспекция призывает население сообщать в полицию о фактах управления транспортом водителями под воздействием алкоголя или наркотиков. Это может спасти чьи-то жизни”, – сообщили в региональной ГАИ.

В 2025 году в Тюменской области произошло 114 ДТП с участием пьяных за рулем. В них погибли 19 человек, 161 человек получил ранения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , дорожная безопасность , пьяная езда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:48 15.08.2025Музыкальная лаборатория MuzLab в Тюмени принимает заявки
18:33 15.08.2025В Тюменской области пройдут массовые рейды "Нетрезвый водитель"
17:57 15.08.202516 августа - события дня
17:48 15.08.2025Стартовал первый модуль образовательной программы проекта "Боевой кадровый резерв"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора