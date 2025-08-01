В Тюменской области пройдут массовые рейды "Нетрезвый водитель"

Массовые рейды "Нетрезвый водитель", направленные на противодействие пьяному вождению, пройдут в Тюменской области в выходные дни.

“Госавтоинспекция призывает население сообщать в полицию о фактах управления транспортом водителями под воздействием алкоголя или наркотиков. Это может спасти чьи-то жизни”, – сообщили в региональной ГАИ.

В 2025 году в Тюменской области произошло 114 ДТП с участием пьяных за рулем. В них погибли 19 человек, 161 человек получил ранения.