Ялуторовские врачи спасли маму и малыша

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маму и малыша спасли областной больницы №23 в Ялуторовске. Медикам пришлось экстренно оказывать помощь беременной женщине с серьёзными осложнениями на поздних сроках.

У пациентки диагностировали отслойку плаценты, низкое давление и значительную кровопотерю. Женщину оперативно доставили в операционную.

Операция прошла успешно. Уже на второй минуте кесарева сечения на свет появилась девочка весом 1 тыс. 735 граммов.

Мама находится в удовлетворительном состоянии, а малышка переведена в перинатальный центр.

"Мы работали командой слаженно, чётко, быстро. В такие моменты особенно важно, чтобы каждый член команды знал свои обязанности и действовал как единый механизм", — рассказала заместитель главврача Наталья Васильева.

В письме в адрес медиков пациентка выразила огромную благодарность всему персоналу больницы, а в особенности оперировавшему врачу акушеру-гинекологу.