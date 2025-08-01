Память волонтёров "Народного фронта" почтили в Тюмени

| Фото: "Народный фронт" Тюменской области | Фото: "Народный фронт" Тюменской области

Память волонтёров Николая Ковалёва и Давида Соколова, героически погибших при оказании гуманитарной помощи мирным жителям Курской области, почтил "Народный фронт" Тюменской области 16 августа.

Ровно год назад в машину волонтёров попал снаряд, они погибли на месте. Ребятам посмертно присвоен Орден Мужества. Сегодня члены штаба "Народного фронта" почтили память погибших минутой молчания, а также установили у Вечного огня портреты героев и возложили цветы.

"Эти ребята, рискуя своей жизнью, вытаскивали мирных людей из окружения. Привозили еду тем, кто остался, помогали как могли, - рассказал руководитель регионального штаба Роман Чуйко. - Мы знаем, что это был целенаправленный удар ракетой. Они навечно останутся в составе "Народного фронта" и в сердцах тех людей, которым они помогали".

| Фото: "Народный фронт" Тюменской области | Фото: "Народный фронт" Тюменской области

Давид Соколов был студентом исторического факультета, регулярно выезжал с гуманитарной миссией Народного фронта, помогал мирным жителям и бойцам. Одним из первых приехал в Авдеевку сразу после освобождения города.

Николай Ковалёв был одним из первых, кто выезжал на места обстрелов ВСУ. Помогал жителям, убирал завалы, вытаскивал раненых. У него осталась семья.

"Человеческая жизнь — это самое дорогое, что у нас есть. Ребята принимали участие в спасении мирных жителей, и они отдали свою жизнь за жизни других. Поэтому не прийти сюда я просто не имела права", - поделилась член штаба "Народного фронта" Любовь Сидоренко.