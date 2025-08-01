  • 17 августа 202517.08.2025воскресенье
Фестиваль "Дружба народов" проходит в Тобольске

Общество, 16:07 17 августа 2025

из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина

Фестиваль "Дружба народов" проходит в Тобольске. Этой новой традиции города уже четвёртый год, сообщает администрация Тобольска.

"Сегодня на Базарной площади действительно по - семейному тепло, колоритно и душевно- это свидетельство того, что наш город – пространство единства, взаимного уважения и гармонии, где в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и религий", - подчеркнул глава города Петр Вагин.

﻿

Как он отметил, дружба народов – это не просто слова, а ежедневная работа, уважение к истории друг друга, готовность поддержать и понять.

﻿
