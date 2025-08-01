Игроки ФК "Тюмень" обеспечены квалифицированной медицинской помощью

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Игроки футбольного клуба "Тюмень" обеспечены квалифицированной медицинской помощью. Все возможные расходы на лекарства и будущее восстановление футболистов оплачены, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"ФК "Тюмень" официально заявляет, что клуб не бросил своих игроков – они обеспечены квалифицированной медицинской помощью. Также оплачены все возможные расходы на лекарства и будущее восстановление футболистов. Мы следим за ситуацией и держим её на контроле, моментально реагируем на вновь появляющиеся запросы и ни при каких обстоятельствах не бросим своих ребят, попавших в беду. Благодарим всех за поддержку!", - говорится в заявлении руководства ФК "Тюмень".

Отметим, 15 августа клубный автобус с футболистами попал в ДТП в Тюкалинском районе Омской области. Спортсмены направлялись на матч регионального первенства страны среди команд третьей лиги. Один из 18-летних игроков доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Остальные получили ушибы и резаные раны, которые не угрожают их жизни. За командой отправили новый автобус из Тюмени. Правоохранительные органы проводят проверку дорожно-транспортного происшествия.