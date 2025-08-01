Фестиваль деревянной парковой скульптуры пройдет в Уватском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

IX фестиваль деревянной парковой скульптуры "Чудотворцы" пройдет в Уватском районе с 4 по 10 сентября. Событие проводится дважды в год и уже стало визитной карточкой района.

На фестивале создадут скульптуры, которые станут частью новой туристической тропы на территории биатлонного центра имени Тихомирова. Они будут посвящены истории и легендам района.

Гости мероприятия смогут посещать мастер-классы и наблюдать за процессом создания деревянных арт-объектов у мастеров, прибывших из разных уголков России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+.