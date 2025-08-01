Ко Дню флага в России стартовала акция #ПодОднимФлагом

Ко Дню Государственного флага России стартовала кампания под хэштегом #ПодОднимФлагом, в рамках которого состоится флэшмоб с публикацией фотографий, иллюстрирующих достижения граждан.

Фотографии можно выкладывать под хештегом, на них должен быть отображен флаг РФ и эпизод из жизни россиянина – к примеру, первый шаг ребенка, спортивный рекорд, участие в школьной олимпиаде. Можно опубликовать фотографию с припиской о том, что персонаж фото присоединяется к акции #ПодОднимФлагом.

Организаторы предложат цифровые инструменты на сайте с возможностью генерации стильного фото или аватара с флагом России. Собранные фотографии будут транслироваться на медиаэкранах страны.

День Государственного флага отмечается в России 22 августа.