Товарный знак "Ярковье – земля вольных сибирцев" будут использовать самозанятые

Экономика, 17:36 19 августа 2025

Товарный знак "Ярковье – земля вольных сибирцев" будут использовать на своих товарах самозанятые. Еще два соглашения об этом подписал с ними глава Ярковского округа Евгений Золотухин, сообщает администрация муниципалитета.

Самозанятая Любовь Распопова изготавливает постельное белье, банные и кухонные наборы, принадлежности из натуральных премиальных тканей, в том числе и по индивидуальным заказам. Ее услуги и изделия пользуются спросом у покупателей за креативность и качество. В 2024 году на областном форуме самозанятых ее наградили дипломом за победу в категории "Креативные индустрии "Творческая личность" - для авторов проектов в области современного искусства.

Виктор Пальянов с женой Валентиной в с. Покровском два года является самозанятым в сфере ремесленного изготовления натуральных сыров из козьего молока. Совместно с супругой ведет личное подсобное хозяйство. Получив государственную поддержку, закупил сыроварню и другое необходимое оборудование для изготовления продукции. Его мастерская производит 20 разных видов крафтовых сыров. Продукция популярна у земляков. В 2024 году семья участвовала в областном форуме самозанятых, где Виктора Пальянова наградили дипломом за победу в категории "Эко-стиль" - для мастеров, использующих экологичные материалы в своем деле. Супруги Пальяновы дипломанты и лауреаты ежегодного областного конкурса "Ветеранское подворье".

﻿

По словам главы округа, использование товарного знака позволит мастерам развивать бизнес, значительно расширить рынок сбыта, привлечь внимание новых клиентов, которые ценят ручную работу, натуральную и экологически чистую продукцию, качество. Каждое изделие или продукт будут популяризировать богатую культуру, традиционные ценности ярковской земли, формировать имидж и повышать туристическую привлекательность округа.

