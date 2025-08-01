Центры "Мой бизнес" в РФ получат на проекты 1 млрд рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млрд рублей выделит центрам "Мой бизнес" правительство РФ. Средстава предназначены на реализацию ряда проектов.

Поддержка позволит расширить действующие инструменты для начинающих предпринимателей, в том числе масштабировать на все регионы страны программу помощи тем участникам СВО, которые после демобилизации планируют заняться своим делом, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Уверен, что ресурсы позволят привлечь в сектор МСП больше инициативных граждан, которые создадут новые, перспективные проекты", – отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

О работе центра "Мой бизнес" Тюменской области можно узнать по ссылке.