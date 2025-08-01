Эксперт Росмолодежи рассказала, на что обращать внимание при разработке конкурсных проектов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Внимательнее изучать критерии грантовых конкурсов при составлении паспорта проекта посоветовала тюменцам эксперт Росмолодежи Виктория Утегенова. По ее словам, при возникновении вопросов, участник всегда может обратиться за помощью.

"Например, один из критериев заключается в том, что софинансирование проекта должно быть более 30 процентов. Для того, чтобы получить максимальный балл, нужно приложить письма поддержки обязательно с указанием денежного эквивалента, чтобы мы могли его оценить. Бывает, письмо поддержки есть, но без указания сумм. Как тогда эксперт высчитает относительно запрашиваемого гранта сумму на рекомендацию? Все критерии логичные, понятные и прозрачные, не первый год существуют. Да, они не всегда написаны просто, достаточно формальный язык используется. Мы должны объяснять их понятным языком, чтобы больше участников получали денежные средства на свои идеи", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" Виктория.

Также при рассмотрении заявки эксперты часто сталкиваются с тем, что участники путают проблему со следствием. Виктория посоветовала ребятам при составлении заявки на грант точно сформулировать проблему, приводить доказательства ее существования в том городе, где автор инициативы собирается реализовывать проект. Аргументами могут служить результаты социологических исследований, нормативно-правовые акты, собственные опросы и другое.

Кроме этого, во время очной защиты участник должен ориентироваться в своем проекте, осознавать значимость идеи.

"Тюменская область действительно заинтересована в том, чтобы регион стал один из топов по привлечению грантовых средств. Однако у нас цель не в количестве заявок, а именно в качестве. Это самый главный результат, к которому нужно стремиться", - добавила эксперт Росмолодежи.

Подать заявку на грантовый конкурс форума "Утро" тюменцы могут до 1 сентября, на "Росмолодежь. Гранты" - до 15 сентября.

Виктория Макарова