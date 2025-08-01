В Тюменской области выявили 750 тонн семян сомнительного качества

750 т семян без документов, которые подтвердили бы их сортовые и посевные качества, выявили в Тюменской области. Нарушение обнаружили в информационной системе "Семеноводство", сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В числе семян с нарушениями – горох, кукуруза, овес, пшеница, ячмень. Предприятие не внесло необходимые документы, за что получило предупреждение от регионального управления. Также специалисты провели консультацию с представителями юрлица.

Управление Россельхознадзора напоминает о необходимости исполнения требований законодательства в области семеноводства в отношении сельскохозяйственных растений.