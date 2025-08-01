  • 25 августа 202525.08.2025понедельник
  • USD80,7498
    EUR93,6274
  • В Тюмени 27..29 С 5 м/с ветер южный

В Тюменской области выявили 750 тонн семян сомнительного качества

Общество, 17:21 25 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

750 т семян без документов, которые подтвердили бы их сортовые и посевные качества, выявили в Тюменской области. Нарушение обнаружили в информационной системе "Семеноводство", сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В числе семян с нарушениями – горох, кукуруза, овес, пшеница, ячмень. Предприятие не внесло необходимые документы, за что получило предупреждение от регионального управления. Также специалисты провели консультацию с представителями юрлица.

Управление Россельхознадзора напоминает о необходимости исполнения требований законодательства в области семеноводства в отношении сельскохозяйственных растений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Россельхознадзор , семена

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:59 25.08.2025Более 400 молодых педагогов пополнили коллективы тюменских школ за три года
18:39 25.08.2025Трое тюменских военнослужащих возвращены из украинского плена
18:10 25.08.2025Участникам проекта "Боевой кадровый резерв" устроили выходной с родными
18:05 25.08.2025В сентябре тюменцы станут свидетелями затмений Луны, Солнца и Венеры

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора