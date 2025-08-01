  • 23 августа 202523.08.2025суббота
  • USD80,7498
    EUR93,6274
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер западный

В Тюменской области назвали отрасли с самой высокой зарплатой

Общество, 14:31 23 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменьстат назвал отрасли в Тюменской области с самыми высокими зарплатами. Более 200 тыс. рублей начисляют работникам нефтегазовой отрасли, а также на производстве химических веществ и химпродуктов.

В среднем работникам начисляли 196 тыс. 351 руб. – в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых, более 127 тыс руб. – в производстве кокса и нефтепродуктов, пишет "Вслух.ру".

171 тыс. 369 руб. могут получить сотрудники на производстве машин и оборудования; 106 тыс. 143 руб. - компьютеров, электронных и оптических изделий; 103 тыс. 051 руб. – электрооборудования; 110 тыс. 981 руб. – в металлургии.

Высоко ценится деятельность в сфере воздушного и космического транспорта (177 тыс. 120 руб.), сухопутного и трубопроводного транспорта (110 тыс. 991 руб.), финансовая и страховая (117 тыс. 173 руб.). Больше среднего платят в области информации и связи (105 тыс. 755 руб.), а за научные исследования и разработки - 153 тыс. 132 руб.

В целом по области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат соцхарактера) за январь-май составила более 88 тыс. руб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# зарплата

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:44 23.08.2025Более 1,5 тыс. водителей поучаствовали в тюменской акции #ДорогаДомой
18:05 23.08.2025Потешный театр и яблочный СПА: в Ялуторовском остроге прошел праздник "Августовские спасы"
17:47 23.08.2025240 тыс. рублей собрали ямальские землячества по итогам фестиваля "Дары земли Тюменской"
17:03 23.08.2025В Тюменской области стартовал сезон осенней охоты

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора