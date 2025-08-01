В Тюменской области назвали отрасли с самой высокой зарплатой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменьстат назвал отрасли в Тюменской области с самыми высокими зарплатами. Более 200 тыс. рублей начисляют работникам нефтегазовой отрасли, а также на производстве химических веществ и химпродуктов.

В среднем работникам начисляли 196 тыс. 351 руб. – в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых, более 127 тыс руб. – в производстве кокса и нефтепродуктов, пишет "Вслух.ру".

171 тыс. 369 руб. могут получить сотрудники на производстве машин и оборудования; 106 тыс. 143 руб. - компьютеров, электронных и оптических изделий; 103 тыс. 051 руб. – электрооборудования; 110 тыс. 981 руб. – в металлургии.

Высоко ценится деятельность в сфере воздушного и космического транспорта (177 тыс. 120 руб.), сухопутного и трубопроводного транспорта (110 тыс. 991 руб.), финансовая и страховая (117 тыс. 173 руб.). Больше среднего платят в области информации и связи (105 тыс. 755 руб.), а за научные исследования и разработки - 153 тыс. 132 руб.

В целом по области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат соцхарактера) за январь-май составила более 88 тыс. руб.