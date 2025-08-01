  • 24 августа 202524.08.2025воскресенье
В Ялуторовске провели военно-историческую реконструкцию "Четвертый удар"

Общество, 19:36 23 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Военно-историческую реконструкцию "Четвертый удар" представили в Ялуторовске на аэродроме "Тюменский" 23 августа.

Мероприятие, посвященное 80-летию Великой Победы, 320-летию морской пехоты и 95-летию ВДВ, перенесло зрителей в лето 1944 года — к легендарной Выборгско-Петрозаводской операции.

Ключевой сюжет — подвиг 368-й стрелковой дивизии, сформированной в Тюмени в 1941 году из жителей Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, Тобольска. Подразделение участвовало в освобождении Карелии.

Организовал событие Союз морских пехотинцев "Тайфун".

# историческая реконструкция , реконструкция , Ялуторовск

