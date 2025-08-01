В Ялуторовске провели военно-историческую реконструкцию "Четвертый удар"
Военно-историческую реконструкцию "Четвертый удар" представили в Ялуторовске на аэродроме "Тюменский" 23 августа.
Мероприятие, посвященное 80-летию Великой Победы, 320-летию морской пехоты и 95-летию ВДВ, перенесло зрителей в лето 1944 года — к легендарной Выборгско-Петрозаводской операции.
Ключевой сюжет — подвиг 368-й стрелковой дивизии, сформированной в Тюмени в 1941 году из жителей Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, Тобольска. Подразделение участвовало в освобождении Карелии.
Организовал событие Союз морских пехотинцев "Тайфун".