Деревянные наличники украсят молодежные центры Тюмени, Тобольска и Ялуторовска

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три исторических деревянных наличника отреставрировали участники паблик-арта"Наличном дворе" в Тюменской области. Теперь изделия украсят локации около мультицентров "Моя территория" в Тюмени, Тобольске и Ишиме, пишет КП-Тюмeнь.

Все наличники настоящие и с богатой историей. Чтобы подарить им новую жизнь в виде арт-объектов, участники тщательно ошкурили их, укрепили древесину, устранили мелкие дефекты и подготовили к финальной покраске.

В Тюмени работа шла на ул. Дзержинского под кураторством реставратора Вадима Шитова — руководителя "Центра возрождения народных промыслов Тюменской области". Всего к событию здесь присоединились более 140 горожан и гостей. В ходе реставрации они узнали много нового о деревянной резьбе Тюмени и самых популярных символов, которые использовали мастера прошлого.

В Тобольске паблик-арт состоялся в Аптекарском саду под кураторством представителя общественной организации "Добрая воля", координатора проекта "Том Сойер Фест" Андрея Ярославцева. Дать старым наличникам новую жизнь пожелали свыше 50 тоболяков.

В Ишиме работы шли во дворе мультицентра "Моя территория". Под руководством мастера художественной реставрации Александра Моисеева ишимцы и гости города наблюдали и участвовали в первом этапе преображения резного наличника.

"Это символ богатой истории нашей области. В преддверии празднования Дня Тюменской области мы предоставили жителям региона уникальный опыт соприкосновения с наследием родных улиц. Совместное творчество позволило осмыслить историю по-новому", — рассказала руководитель бренда мультицентра "Моя территория"рассказала Ирина Мустыгина.