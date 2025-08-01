  • 25 августа 202525.08.2025понедельник
Пять ключевых законов приняла Госдума в первом полугодии 2025 года

Политика, 17:43 25 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ряд важных инициатив, направленных на улучшение жизни граждан и совершенствование различных сфер государственного управления, приняли депутаты Госдумы с начала года, сообщили в законодательном органе.

Социальная поддержка граждан

С 1 апреля социальные пенсии в России были увеличены на 14,75 %. Размер индексации был рассчитан с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Мерой поддержки смогут воспользоваться граждане с инвалидностью, потерявшие кормильца, а также лица, не имеющие достаточного трудового стажа.

Миграционная политика

В Госдуме сообщили о внедрении новых правил приема детей мигрантов в образовательные учреждения. С апреля действует закон, предусматривающий обязательную проверку законности пребывания несовершеннолетних на территории страны и уровня владения русским языком. По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, эти меры уже показали свою эффективность. В некоторых регионах значительно сократилось число иностранных учащихся. В парламенте уточнили, что с 2024 года принят 21 федеральный закон, 17 из которых инициировали депутаты.

Медицинское образование

Введены существенные изменения в систему подготовки медицинских кадров. Запрещено электронное и дистанционное обучение по медицинским и фармацевтическим специальностям. Все образовательные программы теперь должны утверждаться Министерством здравоохранения РФ.

Жилищный вопрос

Усилена защита прав собственников жилья. Введены обязательные требования к управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК по предоставлению информации о своей деятельности. Единый перечень сведений в годовых отчетах повысит прозрачность работы обслуживающих организаций.

Цифровая безопасность

Принят закон о создании отечественного мессенджера. Многофункциональный сервис обеспечит безопасное общение граждан и взаимодействие с государственными органами. С 1 сентября приложение MAX будет предустановлено на все продаваемые в России смартфоны и планшеты.

