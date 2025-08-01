  • 25 августа 202525.08.2025понедельник
Трое тюменских военнослужащих возвращены из украинского плена

Общество, 18:39 25 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трое военнослужащих из Тюменской области возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. С ними прибыли восемь жителей Курской области, их вместе с февраля 2025 года удерживали в Сумах.

Мероприятия проводит Министерство обороны РФ в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. "Работа в этом направлении продолжается, делаем все, чтобы все ребята вернулись домой", - уточнил уполномоченным по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Сейчас все освобожденные находятся в России и получают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Как отметила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, также российская и украинская стороны обменялись посланиями военнопленных для их родственников.

# военнопленные

