Обучение и материальная помощь лидируют в соцпакетах тюменских работодателей
53 % работодателей Тюменской области используют корпоративное обучение как часть компенсационных пакетов. Вторым по популярности стало оказание материальной помощи – его практикуют 41 % компаний, приводит результаты опроса сервису по поиску работы SuperJob.
Компенсацию мобильной связи и интернета гарантируют 34 % нанимателей, еще 25 % предоставляют скидку персоналу на продукцию.
Компенсация расходов на питание действует в 24 % компаний, полис ДМС предоставляет 21 %, доставку персонала корпоративным транспортом – 16 %, оплачивают проезд на общественном транспорте – 15 %.
Компенсировать оплату аренды готовы 14 % нанимателей, а предоставить несколько дней отпуска сверх положенных по Трудовому кодексу – 8 %.