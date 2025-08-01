  • 26 августа 202526.08.2025вторник
Обучение и материальная помощь лидируют в соцпакетах тюменских работодателей

Общество, 15:21 26 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

53 % работодателей Тюменской области используют корпоративное обучение как часть компенсационных пакетов. Вторым по популярности стало оказание материальной помощи – его практикуют 41 % компаний, приводит результаты опроса сервису по поиску работы SuperJob.

Компенсацию мобильной связи и интернета гарантируют 34 % нанимателей, еще 25 % предоставляют скидку персоналу на продукцию.

Компенсация расходов на питание действует в 24 % компаний, полис ДМС предоставляет 21 %, доставку персонала корпоративным транспортом – 16 %, оплачивают проезд на общественном транспорте – 15 %.

Компенсировать оплату аренды готовы 14 % нанимателей, а предоставить несколько дней отпуска сверх положенных по Трудовому кодексу – 8 %.

# работодатели , социальные гарантии

