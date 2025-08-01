  • 27 августа 202527.08.2025среда
Молодежь ДНР перенимает опыт тюменских организаций

Общество, 12:26 27 августа 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Делегация Донецкой Народной Республики перенимает опыт молодежной политики Тюмени. С гостями областного центра встретился глава муниципалитета Максим Афанасьев, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Ребята приехали в наш город с целью обмена опытом между молодёжными организациями и объединениями. Энтузиазм молодых людей из нового региона нашей страны вызывает восхищение. Они умудрялись заниматься общественной деятельностью в не самые простые для Республики времена, и это их стремление не угасает, а, напротив, становится сильнее", - отметил глава.

По его словам, Тюмени есть что показать: молодёжная политика города набирает обороты. С недавнего времени есть отдельное место для обсуждения и воплощения инициатив нового поколения – молодёжная резиденция "Башня". Ее уже посетили гости города.

"Молодые активисты Донбасса рассказали о себе, об учёбе, о своих стремлениях и планах. Мы с коллегами помогли им составить первое впечатление о Тюмени. Само собой, не обошлось без знакомства с яркими представителями наших молодёжных общественных объединений, таких как экшн-спортпроект "Уличная классика", фиджитал-сообщество, "Движение первых", "Молодая гвардия", - уточнил Максим Афанасьев.

Гостей ждет насыщенная программа: дискуссионные площадки, экскурсии, посещение "Дома сказки Ершова", "Подземки", общение с представителями молодёжной администрации Тюмени и дружеская встреча по фиджитал-баскетболу. Обмен опытом помогает выявлять эффективные модели работы с молодёжью в разных условиях – от развития трудовой занятости и предпринимательства до поддержки волонтёрства, творческих инициатив и участия в общественной жизни.

# ДНР , Максим Афанасьев , молодежная политика

