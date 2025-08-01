Тюменская сборная завоевала 12 наград на Кубке полпреда УФО

12 наград завоевала команда Тюменской области на Кубке полпреда УФО. В армрестлинге – сразу пять медалей: две золотых и три серебряных. Одну из наград завоевал участник проекта "Боевой кадровый резерв" Александр Бортников.

В стрельбе с применением электронного оружия – две награды высшей пробы и две серебряные. В стрельбе из лука – золотая, две серебряные и бронзовая медали. Также тюменские волейболисты вышли в полуфинал.

"Отличный старт на Кубке полпреда президента Российской Федерации. Ребята, вы большие молодцы! Ваши победы – это результат упорного труда и настоящего мастерства. Болеем и ждём новых побед", - написал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.