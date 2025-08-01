В Тюмени проезд в общественном транспорте подорожает до 40 рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 40 рублей подорожает при наличном расчете стоимость проезда в общественном транспорте Тюмени с 1 октября. За безналичный – до 35 рублей. Повышение стоимости поездок обосновали обновлением автобусного парка и ростом затрат по содержанию действующего транспорта.

Как сообщили в администрации областного центра, пенсионеры и льготники смогут пользоваться общественным транспортом в границах Тюмени бесплатно, как и ранее.

Льготный проезд для школьников увеличился до восьми рублей, студентов – до 20 рублей с учетом двух поездок в день, без учета воскресений, праздничных дней и каникул.

Сохраняется пересадочный тариф по электронным и пластиковым общепользовательским транспортным картам.

За границами города стоимость проезда повысится на 10 рублей за одну тарифную зону.

Вместе с тем, в сообщении сравнили цену проезда в Тюмени с другими городами. К примеру, во Владимире и Новосибирске пассажиры платят по 40 рублей — как за наличный расчет, так и по карте. Дороже всего проезд стоит в Перми – 57 рублей, если оплачиваешь наличными, и 40 рублей – за безналичную оплату. В Волжском – 50 рублей, Череповце – 41 рубль и 38 рублей, на Ямале – 40 рублей и 35 рублей.