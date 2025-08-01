В Тюмени запустили международный медиапроект для студентов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медиапроект MEDIA ASTO запустил четверокурсник Школы компьютерных наук ТюмГУ Ромен Гбетоо. Присоединиться к нему могут иностранные студенты, обучающиеся в России, а также активная молодежь, интересующаяся международными отношениями, журналистикой и культурным обменом, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Проект уже объединил молодежь из России, Африки, стран Ближнего Востока и Азии.

"Я видел, что у нас много общего — стремления, мечты, ценности, — но при этом мы знаем друг о друге очень мало. Захотелось создать площадку, где именно молодые люди смогут напрямую рассказать о себе, своей культуре, делиться знаниями и вдохновлять друг друга. Проект вырос из стремления объединить людей и дать им возможность говорить самим за себя", — рассказал студент.

Кроме того, проект создан, чтобы развивать молодежную дипломатию, продвигать идеи взаимоуважения и сотрудничества, а также патриотического воспитания. Студент из Африки хочет развивать платформу через интересные форматы: видеоподкасты, интервью, репортажи и даже документальные фильмы.

Ромен отметил, что благодаря проекту формируется новое поколение, которое учится уважать культурное разнообразие и работать вместе.