Почти 40 комплектов медалей уже разыграли на Кубке полпреда 

Спорт, 10:46 29 августа 2025

Ветераны боевых действий на Кубке полпреда в УФО для защитников Отечества ставят рекорды и демонстрируют неимоверную силу духа. Это отметил полномочный представитель президента Артём Жога, комментируя ход стартов, проходящих в Тюмени.

Победители определены в шахматах, армрестлинге, стрельбе из лука и с применением электронного оружия, спортивном метании ножа и легкой атлетике. В эстафете первое место заняли ветераны спецоперации из Югры.

Яркая борьба развернулась в волейболе сидя. По результатам честной и красивой игры золото взяла команда Свердловской области, вторые - Челябинская область, бронзу завоевали бойцы из Тюменской области.

"В составе команды хозяев играл не только Герой России Рустам Сайфуллин, но и мой коллега - участник второго потока "Время героев" Евгений Кочергин. Он - отважный военный инженер, кавалер трех орденов Мужества", - написал Артём Жога.

Впереди на Кубке состязания по пауэрлифтингу, плаванию, настольному теннису, мини-футболу, пара-боксу и семейные старты.

