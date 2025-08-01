Тюменцы стали чаще читать произведения братьев Стругацких

Цифровая экосистема МТС совместно с книжным сервисом "Строки" к 100-летию со дня рождения Аркадия Стругацкого проанализировали спрос на книги братьев Стругацких в 2025 году в Тюменской области. Летом спрос на книги писателей-фантастов вырос на треть по сравнению с весной этого года.

По данным книжного сервиса МТС, чаще всего к произведениям братьев Стругацких обращаются читатели в возрасте от 45 до 54 лет. Самым популярным произведением авторов стала фантастическая повесть "Пикник на обочине" (12+). По ее мотивам режиссёр Андрей Тарковский снял фильм "Сталкер", в котором братья Стругацкие выступили авторами сценария. В основе сюжета — история отчаянно смелых сталкеров, людей, которые на свой страх и риск снова и снова отправлялись в место высадки пришельцев — аномальную Зону, полную опасностей и смертельных ловушек.

Вторым по популярности среди читающих тюменцев стал роман "Обитаемый остров" (12+). В далеком будущем на Земле уже давно решены все социальные и экономические проблемы, человеческая жизнь признана высшей ценностью, а агрессия больше недопустима. Основная задача теперь — исследовать космос и помогать другим цивилизациям достичь того же уровня технического прогресса. События строятся вокруг главного героя — Максима Каммерера, молодого исследователя далёких галактик, который терпит крушение на планете Саракш и сталкивается с непривычной для него жестокостью новой земли.

Замыкает тройку самых читаемых произведений Стругацких фантастическая повесть "Страна багровых туч" (12+) об отважных исследователях космоса и планетарных недр, которые отправляются покорять Венеру, известную своими суровыми условиями, и наладить добычу руды из Урановой Голконды — самого опасного места на Венере, из аномальной зоны, где, по слухам, с планетой столкнулся метеорит из антивещества.