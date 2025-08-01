В Тюменской области определят юристов-профессионалов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практикующих юристов и студентов Тюменской области, Югры и Ямала приглашают на конкурс "Юрист-профессионал". В этом году он пройдет в юбилейный XX раз, сообщает информационный центр регионального правительства.

Заявки принимают с 1 сентября по 16 октября. Первый этап конкурса будет дистанционным. По его итогам 20 практиков и пять студентов пройдут во второй этап - очный, он состоится в Тюмени. Финальные испытания и награждение победителей запланированы на ноябрь 2025 года.

Подробности по тел. 8(3452)46-45-54 (доб. 116). Возрастное ограничение: 16+.