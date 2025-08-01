  • 30 августа 202530.08.2025суббота
О правилах поведения в толпе при ЧС узнают тюменцы через QR-коды на остановках

Общество, 16:48 30 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальные баннеры появились на остановках общественного транспорта в Тюмени в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Они напоминают, как вести себя в толпе в случае опасности, пишет Мегатюмень.

На изображениях размещены QR-коды. Они ведут на пост с рекомендациями, которые помогут сохранить жизнь и здоровье в критический момент. Тюменцам напомнят, как сохранять спокойствие и искать выход, как двигаться в толпе. Горожане смогут ознакомиться с приемами самозащиты и другой важной информацией.

Увидеть баннеры можно до 4 сентября.

# День солидарности в борьбе с терроризмом

