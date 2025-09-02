Тюменцев приглашают принять участие в "Кроссе нации"

| Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области

Тюменцев приглашают принять участие в "Кроссе нации" 20 сентября. Забег стартует на площадке рядом с “Конторой пароходства”. Регистрация начнется в 9 часов, официальное открытие – в 12 часов.

Как сообщает информационный центр правительства региона, участником спортивного события может стать каждый, достаточно пройти предварительную регистрацию на сайте "Госуслуги" до 18 сентября.

На мероприятии состоятся забеги среди детей, подростков, мужчин и женщин разного возраста, почетных гостей и массовый забег для всех желающих.

Участников ждут дистанции от 1 до 12 км.