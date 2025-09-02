  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
Блоки биологической очистки завезли на стройплощадку КОС в Юргинском округе

Общество, 13:20 02 сентября 2025

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Блоки биологической очистки завезли на строительную площадку канализационных очистных сооружений в Юргинском округе. Они станут основой будущей станции, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

В этих ёмкостях будут "трудиться" миллионы природных бактерий, которые поедают органику в стоках. Блоки выполнены из полимерных материалов, что в разы продлевает их срок службы в отличие от металлических или бетонных емкостей, так как сточные воды — это очень агрессивная среда. А их герметичность минимизирует возможность распространения запахов, делая КОС "незаметными" для жителей ближайших населенных пунктов.

Также строители разрабатывают котлован под ёмкости пожарного запаса воды и выполняют гидроизоляцию фундаментных плит будущих сооружений.

Отметим, контракт на строительство КОС в Юргинском округе был заключен в июне 2025 года. Возведение объекта контролируют специалисты дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области. Ввод запланирован на конец 2026 года. Проектная производительность новых очистных сооружений составит 1тыс. 754 куб. м в сутки. Это полностью перекроет растущую потребность по очистке стоков округа.

# ЖКХ , очистные сооружения , строительство , Юргинский район

