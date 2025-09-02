В Тюмени отпраздновали юбилей главного штаба нефтяников региона

Ветераны нефтегазовой отрасли региона собрались в Мраморном зале ДК "Нефтяник" в Тюмени 2 сентября отметить 60-летие со дня образования легендарного Главтюменнефтегаза. Это предприятие, которое стало их главным штабом и оставалось им на протяжении нескольких десятилетий. На торжественном мероприятии присутствовали 60 ветеранов отрасли, которые внесли неоценимый вклад в развитие нефтегазового комплекса региона.

Легенд, чьими руками создавалась нефтяная слава региона, приветствовала Лариса Теплоухова, заместитель губернатора Тюменской области. "От имени губернатора Александра Моора хочу поздравить вас с профессиональным праздником и 60-летием со дня образования главного тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности. В 1965 году Главтюменнефтегаз представил мощную структуру, а к концу 80-х годов насчитывал более 600 предприятий, на которых трудились свыше 1 тысячи 360 человек. Это была целая эпоха активного освоения тюменского края — эпоха легендарных личностей, мужественных и беззаветно преданных выбранному делу", — отметила замгубернатора.

Значимость события подчеркнул Владимир Нефедьев, заместитель председателя Тюменской областной думы: "Создание этой уникальной и мощной организации стало знаковым событием в истории страны. С него началась реализация грандиозного проекта строительства на тюменском Севере крупнейшего в мире энергетического комплекса. Его значение остается определяющим и сегодня. Именно здесь вырабатывали сложные организационные, технические и технологические решения, которые реализовывали сотни тысяч преданных своему делу героев-тружеников, настоящих профессионалов, целеустремленных, амбициозных и смелых".

На празднике ветераны с удовольствием делились воспоминаниями с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" о событиях прошлого. К примеру, о своем опыте работы рассказал Николай Конев, который начал путь в отрасли в Нефтеюганском ОБР № 1, продолжил начальником планового отдела Главтюменнефтегаза , а завершил в должности вице-президента ТНК.

"Я начал с низов и постепенно поднимался. Самым интересным периодом была работа в Тюменнефтегазе — там была полная свобода действий, никто не контролировал сверху. Главное правило, которое мне запомнилось: работай хорошо, и должность сама придет. Сейчас, конечно, система стала более централизованной, но, на мой взгляд, это не всегда правильно. Тогда аппарат управления в 350 человек управлял всей Западной Сибирью, а сейчас раздутый штат пытается контролировать каждую мелочь", — поделился ветеран отрасли.

Николай Конев вспомнил времена освоения Западной Сибири: "Была настоящая романтика! Молодежь, комсомольский подъем, тяжелые условия — жили в балках, но все были полны энтузиазма. Сейчас это обычная работа, времена другие, но тогда это было нечто особенное".

Говоря о развитии отрасли, ветеран выделил три ключевых события: создание Главтюменнефтегаза, приход Виктора Муравленко и формирование производственных объединений. При этом третьим событием он назвал расформирование Главтюменнефтегаза, выразив сожаление о том, что предприятие не удалось сохранить.

Своими воспоминаниями поделился главный геолог Томской нефтегазовой компании Вячеслав Панин, отдавший работе в отрасли 62 года. Он сравнил свой первый приезд в 1966 году с недавним визитом в Нижневартовск.

"Когда я впервые увидел Нижневартовск в 1966 году, это было трудно назвать городом. Из Сургута добирались на пароходе-ракете, а потом шли пять километров по раскисшей дороге. Помню, как нас высадили в порту — вокруг ни души, ни одного признака цивилизации", - рассказал он и добавил, что тогда самым ценным на Севере были не нефть и газ, а обычные деревья — города были совершенно обезлесены.

Когда он посетил Нижневартовск два года назад, город он не узнал: "Современные проспекты, зеленые аллеи, где каждое дерево посажено с любовью, благоустроенные районы — все это разительно отличается от того, что было раньше".

Он подчеркнул, что самое главное достижение — это открытие Самотлорского месторождения: "Я горжусь тем, что участвовал в этом историческом событии". Вячеслав Панин начинал трудовой путь обычным студентом Тюменского индустриального института, работал на практике с мая по октябрь, а потом возвращался на учебу. Именно его бригада подтвердила наличие нефти в скважине №7.

"Помню, как главный геолог спросил нас: "Как будем называть месторождение?" В тот момент я даже не подозревал, какое значение оно приобретет для всей страны. А сейчас у меня хранится грамота ЦК комсомола за открытие Самотлора — это одна из самых ценных наград в моей жизни", - сказал ветеран отрасли, которому, кстати, довелось поработать в Главке при Викторе Муравленко.

Праздничная программа оказалась насыщенной и разнообразной. Гости могли не только послушать приветственные речи, поаплодировать награждаемым, но и погрузиться в историю отрасли. На выставке картин члена Союза художников России Альфеи Мухаметовой можно было увидеть необычные полотна, написанные с использованием нефти.

Фотовыставки Николая Меншикова и Павла Плюхина перенесли присутствующих в прошлое, показав, как развивалась отрасль. Особенно впечатлили гостей старинные плакаты 60–80-х годов, которые рассказывали о трудовых подвигах нефтяников.

Все ветераны сошлись во мнении, что самое важное – сохранение традиций и передача опыта молодому поколению. Праздник стал ярким доказательством того, что нефтегазовая отрасль региона живет и развивается.

В завершение Николай Конев обратился к молодым специалистам: "Главное — не бояться трудностей и постоянно бороться за свое дело. Только так можно достичь успеха в нашей отрасли".

Вячеслав Панин также поделился своими мыслями о современном поколении нефтяников: "Раньше нужно было не только уметь работать, но и хотеть, и мочь. Сейчас условия стали комфортнее, а вот профессионализма поубавилось". Он выразил надежду на то, что со временем ситуация изменится, и молодые специалисты будут наращивать свой потенциал, чтобы с гордостью нести почетное звание нефтяника.

Инна Кондрашкина