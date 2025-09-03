В Сорокинском округе посадили 10 тысяч сосен из тепличного комплекса Тюменской авиабазы

10 тыс. сосен с закрытой корневой системой посадили в лесах Сорокинского округа. Саженцы доставили из тепличного комплекса Тюменской авиабазы. Хвойные обоснуются на площади превышающей три гектара.

Как сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области, для муниципального образования это первый опыт работы с таким посадочным материалом.

"Деревца с закрытой корневой системой готовы к пересадке уже через год. Их корни находятся в земляном коме, что снижает стресс при высадке и повышает приживаемость. В процессе используется особый инструмент — меч Колесова, модифицированный нашими умельцами. Пару лет назад специалисты Тюменской авиабазы доработали его форму под размер земляного комочка тепличных сосен. С тех пор новую модель успешно применяют во всех лесничествах, где используют такие сеянцы", - уточнили в департаменте.

Садят сосны и в других округах Тюменской области. В 2025 году специалисты авиабазы планируют восстановить более 500 гектаров лесного фонда молодыми деревцами с закрытой корневой системой. Благодаря новым технологиям процесс лесовосстановления становится быстрее и эффективнее, а приживаемость молодых деревьев значительно повышается.