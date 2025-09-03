  • 3 сентября 20253.09.2025среда
Тюменцы подают заявления на выдачу разрешений на охоту в электронном виде

Общество, 17:43 03 сентября 2025

Более 42 тысяч заявок по распределению разрешений на охоту, 95 % из которых — в электронном виде поступило в Тюменской области за первое полугодие 2025 года. Также за этот период приняли более 22 тысяч заявлений по выдаче разрешений на добычу, из них - 94 % в электронной форме.

Подать сведения о добытых охотресурсах и их количестве можно в "Личном кабинете охотника" на портале услуг Тюменской области, сообщает региональный департамент информатизации. Сервис доступен охотникам, которые предоставили информацию о своем охотничьем билете в разделе "Персональная информация".

Напомним, что с 23 августа в регионе открыли сезон охоты на пернатую дичь. Во время охоты необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а также путевку — в случае охоты в закрепленных охотничьих угодьях.

Услуга по распределению разрешений предоставляется Госохотдепартаментом Тюменской области и является самой востребованной.

