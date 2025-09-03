  • 3 сентября 20253.09.2025среда
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер восточный

Энергетики СУЭНКО восстанавливают электроснабжение в Зареке

Общество, 20:53 03 сентября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Энергетики СУЭНКО восстанавливают электроснабжение в районе улиц Эрвье, Газовиков, Заречного и Солнечного переулков в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

Без электроэнергии остались 16 многоквартирных домов. Причина – автоматическое отключение кабельной линии 10 кВ.

На место уже выехали три оперативные бригады. Они подключат потребителей на резервные схемы электроснабжения и определят места повреждения.

Подача электроэнергии будет восстановлена в течение 1-2 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СУЭНКО , электроэнергия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:41 03.09.2025Электроснабжение 16 многоквартирных домов в Тюмени восстановлено
21:04 03.09.2025В Тюмени продолжается просветительская программа по выставке “Поэт и царь" 
20:53 03.09.2025Энергетики СУЭНКО восстанавливают электроснабжение в Зареке
20:51 03.09.2025Тюменская компания провела реновацию в школе-интернате для детей коренных народов Севера

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора