Энергетики СУЭНКО восстанавливают электроснабжение в Зареке
Энергетики СУЭНКО восстанавливают электроснабжение в районе улиц Эрвье, Газовиков, Заречного и Солнечного переулков в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.
Без электроэнергии остались 16 многоквартирных домов. Причина – автоматическое отключение кабельной линии 10 кВ.
На место уже выехали три оперативные бригады. Они подключат потребителей на резервные схемы электроснабжения и определят места повреждения.
Подача электроэнергии будет восстановлена в течение 1-2 часов.