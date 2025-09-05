  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
Заемщикам Сбербанка стала доступна скидка на ипотечное страхование

Экономика, 17:41 05 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Клиенты Сбербанка, оформляющие ипотеку, теперь могут сэкономить 2000 рублей на обязательном и добровольном страховании. Специальную акцию запустил агрегатор финансовых услуг INFULL на своем сайте infullbroker.ru.

Акция* действует для полисов страхования имущества и жизни при ипотеке в Сбербанке. Главное условие — начальная стоимость страховки должна составлять не менее 6000 рублей. При выполнении этого требования скидка в 2000 рублей применяется автоматически при расчете через онлайн-виджет на сайте INFULL.

"Для заемщиков это реальная возможность снизить затраты на обязательное ипотечное страхование, — отмечают в компании. — Процесс оформления занимает не более пяти минут, а экономия становится существенной поддержкой в условиях роста цен".

Чтобы получить скидку, достаточно ввести основные данные об ипотеке в виджет. Система самостоятельно проверит соответствие условиям и применит скидку. Специалисты INFULL сопровождают клиентов на всех этапах — от консультации до заключения договора и последующего продления.

INFULL работает на рынке с 2012 года и предлагает страховые продукты по ценам ниже, чем у многих страховых компаний. За счет сравнения экономия клиентов может достигать 40%.

Вопрос-ответ:

1. Для каких видов страхования действует акция?

Акция распространяется на обязательный и добровольный виды страхования: страхование залогового имущества (квартиры, дома) и страхование жизни и здоровья заемщика.

2. Что делать, если скидка не применилась?

В этом случае рекомендуем обратиться в службу поддержки INFULL по телефону - 8 (800) 333-19-33.

3. Как долго действует акция?

c 7 Августа 2025 по 31 Августа 2025. Акция будет продлена, доступность акции проверяйте на сайте INFULL

Как работает сервис INFULL:

● Сравнение предложений от 20+ страховых компаний.

● Цены ниже, чем при прямом обращении в страховые.

● Полное сопровождение на всех этапах.

● Электронный полис с доставкой на email.

● Никаких комиссий и дополнительных сборов.

● Напоминание о пролонгации заранее.

Как дополнительно сэкономить на ипотечном страховании, советы от INFULL:

● Сравнивайте предложения. На онлайн-калькуляторе сервиса INFULL или на сайтах страховых фирм вы можете наглядно сравнить условия и цены на страховки для Сбербанка. Важно: при подборе подходящего предложения учитывайте требования банка к объему рисков в страховом договоре.

● Оформите комплексное страхование. Если включить в полис все риски, сопровождающие ипотечный кредит, получится дешевле, чем оформлять каждую страховку по отдельности.

● Выберите в качестве заемщика женщину. Страхование заемщиков женского пола стоит дешевле, чем для мужского.

*Все условия акции по ссылке https://www.infullbroker.ru/action/strahovanie/strahovanie-ipoteki/akciya-skidka-2000-na-strahovanie-ipoteki-sberbanka/

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.

Реклама

erid: 2VtzqvTnJ8K, ООО "ИНФУЛЛ", ИНН 7810909990

