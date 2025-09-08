  • 8 сентября 20258.09.2025понедельник
В Казанском и Вагайском районах обеспечены электроэнергией две часовни

Общество, 15:25 08 сентября 2025

пресс-служба «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба «Россети Тюмень»

Специалисты компании "Россети Тюмень" с начала года присоединили к электросетям два малых храма в Тюменской области. Часовне Святого апостола Андрея Первозванного, расположенной в селе Огнёво Казанского района, а также часовне в поселке Курья Вагайского района выдано 17 кВт мощности.

Электроснабжение центров духовной культуры энергетики организовали от двух высоковольтных питающих центров через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. В рамках договора технологического присоединения они смонтировали интеллектуальные приборы учета, которые позволят контролировать параметры качества и объем передаваемого потребителям энергоресурса.

Отметим, обеспечивая качественное электроснабжение и своевременное технологическое присоединение религиозных учреждений, энергетики вносят свой вклад в социально-экономическое и духовное развитие Тюменского региона и повышают качество жизни населения.

