Тюменская область подпишет соглашение с Национальной ассоциацией охраны труда

13:36 10 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соглашение о сотрудничестве заключат департамент труда и занятости населения Тюменской области и Национальной ассоциацией охраны труда. Подписание документа состоится на Всероссийской неделе охраны труда.

Как сообщает департамент труда и занятости населения, ключевыми направлениями соглашения являются развитие системы предотвращения несчастных случаев на производстве и охраны труда. А также тиражирование передовых практик, содействие улучшению законодательства, формирование экспертного сообщества и содействие развитию эффективного рынка труда.

Напомним, что X Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 15 по 18 сентября в университете "Сириус" (г. Сочи). Ее посвятили теме "Народосбережение - залог стабильного роста". Регион на событии представят сотрудники органов власти, союзов работодателей, организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда, руководители предприятий, специалисты по охране труда, а также студенты и преподаватели колледжей, техникумов.

