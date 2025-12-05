  • 5 декабря 20255.12.2025пятница
Ветераны СВО Ялуторовского округа присоединились к организации "Держава"

Общество, 17:49 05 декабря 2025

администрация Ялуторовского округа | Фото: администрация Ялуторовского округа

Ветераны специальной военной операции Ялуторовского округа присоединились к региональному отделению организации "Держава". Организационное собрание прошло в Асланинском Центре военно-патриотического воспитания, сообщает муниципалитет.

Обсуждение вопросов работы общественного объединения в округе прошло с участием ветеранов СВО, главы Ялуторовского округа Андрея Гильгенберга, руководителя депутатской фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрея Артюхова, председателя регионального отделения "Державы" Олега Ямпольского.

Председателем местного отделения выбрали ветерана военной спецоперации Романа Черепанова. А в числе главных задач определили помощь участникам СВО и их семьям, патриотическую работу с молодежью.

# ветераны СВО , Держава , Ялуторовский район

